Berlino: inaugurato il primo hotel a brand Radisson Collection

Faceva già parte del Gruppo ed era un Radisson Blu Hotel, ma ora ha riaperto sotto insegne di un marchio premium luxury. Stiamo parlando del Radisson Collection Hotel di Berlino, il primo in Germania di questo marchio.

La ristrutturazione, durata 12 mesi, ha portato alla riprogettazione di tutte le 427 camere e alla creazione di un nuovo spazio di reception, insieme al nuovo design per la hall, il bar e i ristoranti. Fulcro della hall il cilindrico acquario AquaDom, inedito habitat per 1.600 pesci tropicali.



Camere con vista

“L'impareggiabile posizione dell'hotel sul fiume, proprio nel centro di Berlino-Mitte, il nuovo design degli interni, l’attenzione ai dettagli e il nostro livello di servizio Radisson Collection renderanno questo albergo un must nell’offerta di strutture a 5 stelle della capitale” afferma Oliver Staas, direttore generale dell'hotel.



Alcune camere sono dotate di balcone privato e si affacciano sul fiume Sprea con vista mozzafiato sulla cattedrale e sull'Humboldt Forum, oppure sul municipio e sulla famosa torre della televisione. Al sesto piano i fiore all’occhiello della struttura: la Nikolai Suite, con i suoi 101 mq, con un living con vista sulla città, una sala da pranzo con angolo cottura e un bagno con vasca idromassaggio.



Il Radisson Hotels Safety Protocol

Gli spazi per riunioni coprono una superficie di 2.750 mq distribuiti su 15 sale meeting multifunzionali, disposte su tre piani. Sotto il tetto di vetro dell’edificio il DomLounge si presenta come un’inedita location per eventi, con vista panoramica sulla città.



Sul fronte della tutela della salute e della sicurezza degli ospiti il Radisson Collection Hotel, Berlin sta implementando il programma Radisson Hotels Safety Protocol. I protocolli di pulizia e disinfezione sono stati sviluppati in collaborazione con la società specializzata Sgs.