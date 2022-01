IHC più vicina alla clientela, rivista l'offerta Superflex

Per far fronte a questo periodo di incertezza, IHC ha appena rivisto anche l’offerta Superflex già messa a punto lo scorso anno. In origine la tariffa permetteva la modifica delle date del soggiorno e di scegliere anche un altro hotel della collezione, mentre ora garantisce ancora più flessibilità e certezza della vacanza permettendo di cancellare fino al giorno precedente la data di arrivo, e persino durante il soggiorno. Verrà riconosciuto un voucher dello stesso importo della prenotazione da usufruire entro 24 mesi in uno dei resort del gruppo.

In caso di quarantena certificata per Covid e di impossibilità a fruire per intero il soggiorno prenotato, il voucher sarà emesso per il valore delle notti cancellate.