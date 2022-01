La proposta delle Regioni per rimettere in pista il turismo invernale

Stabilizzare l’attività sciistica nella stagione in corso, garantire il rispetto dei protocolli Covid-19, realizzare misure per comunicare, sui mercati nazionali ed esteri, il concetto di ‘destinazione sicura’, migliorare l’offerta della destinazione sciistica con esperienze integrative che possono coinvolgere altre filiere turistiche, dall’enogastronomia alla cultura, al benessere. Queste le linee di indirizzo su cui si è soffermato Daniele D’Amario, coordinatore della Commissione Politiche per il turismo della Conferenza delle Regioni e assessore della Regione Abruzzo con deleghe a Turismo, Attività produttive, Beni e attività culturali e di spettacolo, nel corso di un’audizione parlamentare, come riporta Hotelmag.

“Dalle imprese arrivano sollecitazioni per un pacchetto fiscale dedicato alle aziende operanti nei territori montani – ha spiegato D’Amario, illustrando alla Commissione un documento della Conferenza delle Regioni -, per il sostegno agli investimenti per la creazione di nuova imprenditoria e per lo sviluppo e la riqualificazione dell’esistente, per collegare anche i contratti di lavoro stagionale alla regolamentazione del reddito di cittadinanza, per un sistema di premialità a favore dei lavoratori stagionali, per strutturare con il mondo scolastico un processo preventivo di assolvimento agli obblighi di formazione obbligatoria, per una leva fiscale per i datori di lavoro che garantiscono alloggio ai propri collaboratori”.



E a fronte dell’evidente impatto causato dalla pandemia su un comparto importante dell’economia italiana, messo in ginocchio nonostante le abbondanti nevicate sulle aree montane interessate dal turismo invernale, D’Amario ha evidenziato la necessità, anche attraverso interventi di aiuto, di definire e organizzare il concetto di ‘Montagna Destinazione sicura’, anche per le successive azioni di comunicazione.



“Occorre inoltre – ha aggiunto il coordinatore della Commissione Politiche per il turismo della Conferenza delle Regioni – intervenire sulla sicurezza degli impianti a fune e il loro rinnovamento, al fine di migliorare l’offerta turistica e sostenere le azioni di promo-commercializzazione, anche rifinanziando la legge sulle norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”.