The Begin Hotels, al via le selezioni per formare 15 front office manager

The Begin Hotels, in collaborazione con W.academy business school, ha organizzato un nuovo master in front office management con l’obiettivo di formare giovani figure da inserire concretamente già dalla prossima stagione nelle strutture della catena di boutique hotel. The Begin è presente con sei strutture suddivise tra Marche, Salento e Trieste.

Guido Guidi, presidente della catena, ha sempre creduto nella formazione e punta a favorire lo sviluppo di un percorso di crescita professionale dedicato a giovani validi e motivati a lavorare nel front office. Il master andrà a costruire tutte le competenze specifiche necessarie per la gestione operativa del front office di un hotel: dalla parte economica alla parte di utilizzo dei software alberghieri per le politiche di booking & revenue management; dal branding, marketing e comunicazione alla gestione dell’ospite, degli eventi e delle informazioni integrate con il reparto food&beverage.

Sono 200 le ore di formazione, alle quali si aggiunge un training on the job di 6 mesi garantito e retribuito in uno dei boutique hotels The Begin.



Le selezioni sono avviate e si procederà a uno screening delle candidature. Necessaria una conoscenza della lingua inglese almeno B2 ed è preferibile la conoscenza di una seconda lingua e l’aver ottenuto un diploma o una laurea in materie turistico-alberghiere o linguistiche. L’aula sarà composta da 14 partecipanti.

“L’executive master in front office management, avendo placement garantito presso le strutture The Begin, rappresenta un’opportunità unica per tutti quei giovani talenti che cercano la possibilità di crescere e crearsi una carriera nell’hospitality, imparando direttamente al fianco di professionisti del settore prima in aula e poi sul campo” spiega Matteo Bartoloni, coordinatore scientifico del master.



“Credo che questa sia una formula vincente - aggiunge Guido Guidi -. Una formazione compatta fatta da chi gestisce le strutture, e proprio per questo sa di quali competenze necessita. Oggi per costruire il lavoro dei propri sogni bisogna prima avere l’umiltà di formarsi e affiancare chi è esperto, in modo da conoscere tutti i meccanismi che fanno muovere una struttura complessa come l’hotel”.