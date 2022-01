Non nasconde le difficoltà del momento, ma proprio partendo da queste Marcello Cicalò, group director of operations di IHC (nella foto), non può che dirsi soddisfatto del bilancio del gruppo nel 2021.

Iniziando l’analisi dall’ultimo scorcio dell’anno particolarmente lusinghieri sono i risultati raggiunti da Le Massif a Courmayeur, che ha riaperto il 3 dicembre con una nuova proposta gastronomica di alta cucina, il Ristorante LM38 curato dallo Chef 1 stella Michelin Alfredo Russo. Nel mese di dicembre e in questo primo avvio del 2022 il resort ha registrato il tutto esaurito, ma anche la stagione estiva 2021 è andata molto bene, grazie alla rinnovata voglia degli italiani di una vacanza estiva in montagna.



Particolarmente gradito dagli ospiti, spiega l’azienda, il nuovo servizio di head concierge che propone - sia in estate che in inverno - un’ampia gamma di attività personalizzate all’insegna dell’avventura, dello sport e della scoperta, sotto la guida del noto adventure racer Telemaco Murgia.



Attenzione alla tutela della salute

“Nella parte finale dell’anno - aggiunge Cicalò - ci siamo trovati a gestire la nuova ondata di contagi derivata dalla variante Omicron, implementando ulteriori misure negli hotel atte a garantire soggiorni in tutta sicurezza”. Un’attenzione alla salvaguardia della salute degli ospiti che tuttavia è rimasta alta durante tutte le stagioni dell’anno, premiando i resort con alte percentuali di riempimento sia d’estate che d’inverno.



Risultati oltre i livelli pre-Covid

Percentuali che hanno registrato risultati superiori addirittura al periodo pre-Covid per i resort termali toscani. Fonteverde e Bagni di Pisa, in particolare, hanno oltrepassato il budget annuale di oltre il 20%.



“Tutto questo - sottolinea IHC - grazie a un grande lavoro di squadra, con un team coeso che ha saputo gestire il soggiorno in sicurezza di una clientela molto esigente”.



Il successo del Bonus Terme

Da quest’ autunno, poi, il Bonus Terme ha collezionato oltre 30mila richieste di voucher nelle tre strutture termali toscane, dando nuova visibilità al comparto e offrendo la possibilità a tutti i cittadini italiani, senza limiti di reddito, di riscoprire un segmento così importante per la salute di tutti. Bilancio positivo, dunque, per IHC per l’operazione portata avanti dal Governo, anche se l’azienda si aspetta la proroga ai 60 giorni di tempo chiesta da Federterme, per consentire a tutti i richiedenti di poter usufruire dei voucher Bonus Terme, impossibilitati per le tempistiche brevi, la concomitanza con le festività e l’arrivo della variante Omicron.



Rebranding, le novità dell'anno

Tre le grandi novità in materia di rebranding. Al Chia Laguna Resort, l’hotel Baia di Chia Resort Sardinia dalla scorsa estate è entrato a far parte di Curio Collection by Hilton, mentre l’Hotel Laguna dallo scorso dicembre è passato sotto il segno di Conrad Hotels & Resorts by Hilton, con il nome Conrad Chia Laguna Sardinia. Inoltre il resort termale Grotta Giusti, nella campagna toscana, è diventato un 5 stelle ed è entrato a far parte di Autograph Collection by Marriott International per il suo carattere distintivo e per l’unicità della sua grotta termale, la più grande d’Europa. S. G.