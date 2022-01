Virgin Hotels approda in Europa con una doppia apertura in Scozia

La divisione dedicata agli alberghi del gruppo guidato da Richard Branson arriva in Europa. Prima volta fuori dai confini americani per Virgin Hotels, che ha scelto la Scozia per le due strutture che segnano il debutto nel Vecchio Continente.

L’esordio avverrà a Edinburgo la prossima primavera, secondo quanto riportato TTG Media, con una struttura da 225 tra ‘Chambers’ e ‘Grand chambers suite’ situata nella città vecchia, vicino al Royal Mile. A seguire sarà la volta di Glasgow dove in Clyde Street aprirà un albergo da 242 camere con ampi spazi dedicati a meeting ed eventi.