Hotel in gestione diretta: i piani del Corte Inglés sull’alberghiero

El Corte Inglés punta a ridisegnare la sua strategia nel settore alberghiero. La catena di grandi magazzini spagnola, che ha operato finora nell'hôtellerie in sinergia con un partner del settore, Palladium, e attraverso i marchi Ayre Hotels e Only You, starebbe muovendosi per approdare per la prima volta alla gestione diretta.

Secondo quanto riportato da preferente.com, El Corte Inglés starebbe lavorando al lancio di un nuovo marchio di hotel quattro stelle gestiti completamente in proprio. Il nuovo progetto dovrebbe partire da Madrid per poi proseguire con l'inaugurazione di altre strutture nelle principali città spagnole.



Le mosse dell'azienda

Il piano prenderebbe le mosse da un'altra operazione condotta in questa fase dal gruppo: la vendita ai francesi di Eurazeo di 5 delle 6 strutture che operano con il marchio Ayre e il contemporaneo rafforzamento dell'alleanza con Palladium per la crescita dei boutique hotel Only You, attualmente considerato il brand con le migliori prospettive di sviluppo.



Secondo il sito di informazione spagnolo, sono il preludio al cambio di strategia e allo sbarco nella gestione in proprio.



Amina D'Addario