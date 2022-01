Hilton, new entry a New York: debutta il Motto New York City Chelsea

Prosegue l'espansione di Motto by Hilton che, dopo Philadelphia e Washington DC, sbarca nella Grande Mela con il Motto New York City Chelsea.

Il nuovo hotel, sito a pochi passi dal Chelsea Market, aprirà al pubblico il 12 gennaio offrendo 374 camere - di cui 19 comunicanti - oltre a diversi spazi per socializzare e svagarsi, come il bar Cicchetti gestito dallo chef Fabio Viviani. "Siamo entusiasti di accogliere gli ospiti al Motto New York City Chelsea, una pietra miliare per questo marchio in rapida crescita in quanto è il primo lifestyle hotel Hilton a New York", ha dichiarato Tripp McLaughlin, responsabile globale di Motto by Hilton, in un'intervista a Travel + Leisure.



Livia Fabietti