Emilia Romagna, appello al Governo: “Nuovi ristori per gli alberghi”

Nuovi ristori per il settore alberghiero, proroga della cassa integrazione e moratoria sui mutui: è quanto chiede la Regione Emilia-Romagna al Governo per sostenere il comparto turistico, “purtroppo il più colpito tra le attività economiche a causa del perdurare della pandemia”, come sottolineato da Andrea Corsini, assessore al Turismo.

“Bisogna mettere in campo ulteriori ristori per gli alberghi – ha affermato Corsini – per consentire il recupero almeno di una parte delle mancate entrate dei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, alla luce delle cancellazioni e riduzioni di soggiorni e la sospensione di viaggi registrate soprattutto tra Natale, Capodanno ed Epifania”... (continua su HotelMag)