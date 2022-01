Tre nuovi resort in Riviera Maya nel 2022 per 477 milioni di dollari di investimento

Sono tre i nuovi mega investimenti attesi per il 2022 in Riviera Maya. Lo anticipa il direttore esecutivo della Riviera Maya Hotel Association (Ahrm), Manuel Paredes.

Si tratta di un nuovo Hilton, che prevede un investimento di 400 milioni di dollari, seguito dal Valentin Imperial, per un investimento di 66 milioni e dall’El Esplendor di Wyndham Tulum per 11 milioni, con una crescita complessiva di oltre 2.000 camere.



Riviera Maya ha chiuso lo scorso anno con 52.000 camere in funzione e un recupero nei posti di lavoro per 86.000 occupati diretti grazie all'apertura di nuovi hotel di lusso come Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya e Xcaret Arte tra gli altri.



Il presidente dell'Ahrm, Toni Chaves, ha sottolineato che la sfida per quest'anno non sarà quella di abbassare la guardia, ma di rafforzare i protocolli di sicurezza per continuare a mantenere la Riviera Maya come destinazione sicura contro il covid.