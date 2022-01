La carenza di personale provocata dalla variante Omicron, che ha costretto in isolamento migliaia di lavoratori negli Stati Uniti, il Radisson Hotel di Sunnyvale, in California, ha adottato i camerieri-robot.

Progettati dall’azienda Savioke – come precisa Ansa -, i Relay Robots vengono utilizzato dall’hotel in particolar modo per servire bevande agli ospiti, per girare nella reception e per chiamare l’ascensore premendo anche il piano di destinazione... (continua su HotelMag)