Franciacorta, Borgosesia spa rileva il Colombera Golf Resort

Borgosesia spa apre al settore turistico ricettivo acquisendo il Colombera Golf Resort, la struttura di Castrezzato in Franciacorta (in provincia di Brescia) che include 11 appartamenti, una villa, un campo da golf e poi ancora un maneggio e un ristorante. L’accordo per rilevare e valorizzare il resort è stato siglato con la proprietaria, la famiglia Tomasoni.

“Riteniamo che i tempi possano essere maturi per portare a termine l’operazione intrapresa da Roberto Tomasoni quasi 20 anni fa – dichiara, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, Davide Schiffer, amministratore delegato di Borgosesia spa -. Puntiamo sulla posizione strategica dell’area che si trova ai piedi della Franciacorta, a 15 minuti di distanza da Brescia e a soli 30 minuti da Milano (così come dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio) nonché sulla qualità del luogo, che consentirà di assecondare le tendenze immobiliari dell'abitare post-pandemia”.