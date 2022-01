di Gaia Guarino

Esperienze e inclusività: queste le parole d'ordine del Siyam World Maldives, il nuovo 5 stelle sito nell'atollo di Noonu alle Maldive e appartenente al gruppo alberghiero Sun Siyam Resorts.

Numerose le attività che si possono svolgere in aggiunta al comfort e alla vasta gamma di servizi. La struttura si raggiunge in 40 minuti di idrovolante dall'aeroporto di Malè.

Positiva l'accoglienza da parte del mercato italiano, che ha scelto il Siyam World Maldives per il periodo di Natale e Capodanno.



"La formula del resort consente di vivere una vacanza attiva e ricca di esperienze e conquisterà nuovi segmenti di clientela" spiega Claudia Klingbeil, consulting director of pr and marketing di Siyam World.

Sono 21 le sistemazioni tra cui scegliere, con camere che raggiungono i 3mila mq di ampiezza per arrivare poi alle Pool Beach Villas e alle Water Villas. Le unità abitative sono in tutto 469, incluse le 24 residenze dell'esclusiva The Beach House Collection.

Ci sono poi 6 bar e 8 ristoranti con specialità da tutto il mondo, mentre per l'intrattenimento si spazia dal parco acquatico Siyam Water World alla World Sports Area e al kids club.

Due chicche nfine sono l'isola deserta Loabi Fush per gli sposi in viaggio di nozze, e la Veyo Spa.

"Entro il 2023 - 2024 apriremo tre nuovi resort alle Maldive - conclude Deepak Booneady, vice president commercial -. Stiamo guardando sia ad altre destinazioni tropicali sia a località del Sud-est asiatico".