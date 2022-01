Sulla Puglia gli occhi di Meliá, accordo da 80 milioni con Andidero

Dopo Rocco Forte, Four Seasons e Belmond un altro gruppo internazionale mette gli occhi sulla Puglia. Stiamo parlando di Meliá - 400 hotel in tutto il mondo -, che ha appena siglato un accordo con il gruppo barese Andidero per la realizzazione di un nuovo polo alberghiero di lusso con un progetto da 80 milioni di euro.

Il piano rpevede la realizzazione, lungo la costa a Nord di Polignano a Mare, in provincia di Bari, di un hotel a cinque stelle con 266 camere e 110 suite.



I tempi del progetto

“Contiamo di aprire i cantieri nel terzo trimestre del 2022 - rivela Vittorio Andidero, alla guida del gruppo finanziario immobiliare che è stato capofila storico del turismo in Puglia secondo quanto riportato da Breaking Latest News -. Con Regione ed enti locali c’è un’ottima collaborazione ed entro il 2024 dovremmo aver completato tutto l’investimento, che valorizzerà una vasta area con importanti potenzialità”.



Sull’area di interesse, la cui estensione è di circa 1,2 milioni di metri quadrati, è prevista anche la valorizzazione di un parco agricolo sul mare recuperando gli storici trulli circostanti, oltre alla realizzazione di un beach club. Ad assistere le parti nell’accordo la Pkf hotelexperts di Milano.