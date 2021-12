Federalberghi: un webinar per l'accesso alle risorse del Pnrr

Sul sito internet del Ministero del Turismo sono stati pubblicati due provvedimenti che disciplinano le modalità di accesso alle risorse che il Pnrr destina alla riqualificazione delle imprese turistiche.

Si tratta di un avviso ministeriale, si legge su Hotelmag, già firmato dal ministro del Turismo, concernente l’erogazione del credito d’imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e di un decreto interministeriale, già firmato dal ministro del Turismo e per il quale è in corso di acquisizione la firma del ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.



Sul canale Youtube e sul sito internet di Federalberghi (sezione Federalberghi Tv) è disponibile un webinar che illustra i tratti principali dei nuovi incentivi; nell’area riservata del sito internet di Federalberghi è disponibile la documentazione illustrata durante la riunione dei direttori e dei segretari delle organizzazioni aderenti che si è svolta il 12 novembre 2021.



Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico delle domande e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.