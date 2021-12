Castello Sgr chiude l’anno con il botto e rilancia con ulteriori investimenti per il 2022. La società ha acquistato per circa 60 milioni di euro, tramite il fondo Star, l’Hotel Four Points by Sheraton Milan Center.

Ma, come riporta ilsole24ore.com, la società investirà ulteriori 400 milioni di euro nel 2022.



L’impegno per il 2022

Nella pipeline ora ci sono infatti altri otto alberghi, come sottolinea ancora il portale del quotidiano finanziario, per un totale di 2mila camere, che si andranno ad aggiungere alle 5mila camere che fanno già parte del patrimonio immobiliare di Castello Sgr, per un totale di 37 strutture alberghiere sparse tra Nord, Centro e Sud Italia.



Oltre ai 400 milioni di euro di investimento, sempre per il prossimo anno, anche 100 milioni per le spese di riqualificazione.



Una spinta che vuole guardare oltre le difficolà degli ultimi anni per rimettere in moto la macchina degli hotel e del settore.