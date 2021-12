Hotel come oasi naturali: in Perù cresce il modello di Inkaterra

Machu Picchu proietta il Perù ai vertitici della green economy. Grazie all'impegno di Inkaterra, il primo brand di hotel al mondo per impatto positivo sul clima, il sito archeologico più famoso del Sudamerica non solo ha già ottenuto il certificato d'impegno 'Carbon neutral', ma sarà anche la prima 'Wonder of the world' ad azzerare le emissioni entro il 2050.

“Con oltre 45 anni di esperienza nella tutela ambientale - spiega José Koechlin, presidente Inkaterra - stiamo promuovendo il nostro modello di gestione sull'intero territorio nazionale, disponendo di 7 strutture ricettive che sono esse stesse oasi naturali: le due presenti a Machu Picchu ospitano infatti 214 specie di uccelli e 371 di orchidee native, ma sosteniamo anche progetti unici come la conservazione dell'orso andino”.



La riscoperta della cultura Inca potrà inoltre contare nel 2022 sull'arrivo a Milano della ricchissima mostra “Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú”. Nell'area amazzonica di San Martín, invece, sono le comunità indigene femminili a raccogliere il testimone ambientale, attraverso il progetto Bosque de las Nuwas: 70 donne stanno recuperando l'antico sapere della foresta, proponendo a Shampuyacu esperienze di educazione alla vita nella selva e, soprattutto, realizzando infusi curativi con erbe note solo ai locali.

Alberto Caspani