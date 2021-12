Mangia's, brand di proprietà del Gruppo Aeroviaggi e Hotel Investment Partners, società proprietaria di resort in Sud Europa controllata da Blackstone, hanno siglato un accordo di partnership che prevede la creazione di una newco in joint venture.

All’interno della nuova entità che comprende sei dei 13 resort della collection Mangia’s, la famiglia Mangia mantiene la gestione di tutte le strutture alberghiere e un ruolo di azionista di riferimento.



Le sei strutture oggetto della joint venture con Hip sono il Cala Blu e il Marmorata a Santa Teresa Gallura e l’Agrustos a Budoni; il Brucoli vicino a Siracusa, il Costanza a Selinunte e il Pollina a Cefalù (nella foto).



I sei alberghi, per un totale di oltre mille900 camere, sono posizionati in località turistiche di pregio e la joint venture consentirà nei prossimi anni investimenti per circa 85 milioni di euro, che porteranno ad un’ulteriore valorizzazione dei resort e al loro riposizionamento nel segmento premium del mercato dell’hospitality.



“Siamo orgogliosi di annunciare che Blackstone, uno dei fondi più importanti al mondo, ha selezionato Mangia’s per una partnership che porta Hip ad entrare per la prima volta nel mercato italiano dell’hospitality. Per noi è un’opportunità senza eguali: insieme a Hip valorizzeremo e daremo ulteriore slancio ai progetti di sviluppo di Aeroviaggi, che si consolida come management company, e del nostro brand Mangia’s, mirando a incarnare tutti i valori e l’eccellenza dell’esperienza Made in Italy dell’hospitality e realizzando il concetto innovativo di affordable luxury” ha commentato Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi.



Alejandro Hernández-Puértolas, fondatore e amministratore delegato di Hip, ha aggiunto: “Questa acquisizione contribuisce all'espansione della presenza di Hip nell'Europa meridionale. Stiamo proseguendo nel nostro piano di crescita strategica e nel nostro portafoglio vantiamo già strutture in Spagna, Grecia e Portogallo, Paesi simbolo dell'hospitality di alta gamma. Siamo entusiasti di avere al nostro fianco un partner strategico come la famiglia Mangia che, con quasi 50 anni di esperienza nel settore, detiene un ruolo centrale ai fini del successo del nostro progetto di valorizzazione di sei alberghi unici nel loro genere. Ci auguriamo inoltre che questa partnership ci offra l'opportunità di dare il via a una presenza maggiore e di lungo termine in Italia”.