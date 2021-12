Hotel e investimenti a 1,5 miliardi nel 2021: le ultime operazioni e le indiscrezioni

Malgrado la pandemia, e il calo dei valori, il mondo degli investimenti alberghieri sembra tenere. “Il 2021 dovrebbe chiudere con investimenti a circa 1,5 miliardi di euro – dice Claudia Bisignani, head of JLL Italy, hotel & hospitality sul Sole 24 Ore –. Un ottimo risultato, superiore alla media degli ultimi dieci anni, che è pari a circa un miliardo. Sono state realizzate oltre 20 transazioni nell’arco dell’anno, tutte relative a strutture 4-5 stelle”.

L’indiscrezione più rilevante degli ultimi giorni riguarda l’apertura di Mandarin Oriental a Roma, terza location dopo Milano e il lago di Como. La struttura scelta potrebbe essere quella dei Villini Sallustiani, 10 villini in un parco secolare, che rappresentano uno dei principali trophy asset della Capitale.



Nelle ultime settimane è stato firmato anche il passaggio della società Bluserena al gruppo spagnolo Azora. Bluserena gestisce 13 hotel, di cui otto di proprietà, in Sardegna, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Piemonte e Calabria. Azora ha un programma di investimenti di 30 milioni per rinnovare gli hotel.



Tra i resort negli ultimi mesi sono passati di mano anche Il Cristallo di Cortina, oggi del fondo inglese Attestor, e si è chiusa anche l’acquisizione del Lefay resort della famiglia Leali da parte di Cdpi Sgr nell’ambito del Fondo nazionale del turismo. A Milano si sta definendo la vendita del Four point by Sheraton, che sarà acquistato da Oaktree, già proprietario degli alberghi Italian hospitality collection.



Inoltre, il Britannia sul lago di Como è diventato di Bain Capital e Omnam Group. L’hotel, 285 camere, sarà riqualificato per trasformarlo in un 5 stelle. Secondo voci la proprietà sta discutendo con tre brand, tra cui Edition di Marriott e The One group, per la gestione.



Al sud l’attesa è per Four Seasons in Puglia, vicino a Ostuni.