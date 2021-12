Fallimento di Soglia Hotel Group, assolti gli imputati: la bancarotta fraudolenta non c’è stata

Dopo quasi dieci anni il Tribunale di Verona ha posto la parola fine sulla vicenda del fallimento di Soglia Hotel Group, la società amministrata da Roberto Onesti, accusato di bancarotta fraudolenta insieme agli immobiliaristi trentini Marco Cozzio e Peter Paul Pohl.

L’operazione finita sotto l’attenzione degli inquirenti, spiega ildolomiti.it, riguardava in realtà una vicenda ancora più lontana nel tempo, risalente al 2008: la cessione degli immobili rilevati da Soglia dalla Cit - Compagnia Italiana Turismo in amministrazione straordinaria. Per la Cit, nata come colosso pubblico e poi privatizzata, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva messo in campo un progetto di salvataggio che prevedeva la vendita di sette resort: l’Hotel Porto Greco e il villaggio Torre del Faro a Scanzano Ionico, il villaggio albergo San Sicario e l’hotel Rio Envers a Cesana Torinese, e poi ancora l’hotel Solaria di Marilleva in Trentino, il villaggio Santa Sabina di Carovigno in provincia di Brindisi e il villaggio Cala dei Normanni a Calatabiano, nel catanese.



Secondo le indagini, le sette strutture sarebbero state vendute dal Gruppo Cit a Soglia Group prima del suo fallimento a un valore ben al di sotto di quello del mercato. Tuttavia il percorso processuale ha, alla fine, dato atto della correttezza di quanto avvenuto con l’assoluzione completa per tutti gli imputati e il dissequestro dei sette villaggi turistici.