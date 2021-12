Rocco Forte Hotels nomina Antonello de Medici director of operations

Nuova carica ai vertici manageriali della Rocco Forte Hotels in vista delle aperture, a Milano, di The Carlton e Rocco Forte House, previste nel 2023.

Antonello de Medici è stato nominato director of operations del Gruppo, e assumerà ufficialmente la qualifica dal 3 gennaio 2022 come responsabile dell’operatività dei 14 alberghi cinque stelle, per i quali supervisionerà strategie di vendita, marketing, risorse umane e It.



Basato negli uffici romani della Rocco Forte Hotels, De Medici avrà inizialmente un focus sulle strutture italiane. “L’arrivo di una figura eclettica e capace come Antonello - ha commentato Sir Rocco Forte, fondatore e presidente di Rocco Forte Hotels - ci permetterà di disegnare una struttura aziendale ancora più solida”.