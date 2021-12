Il brand Edition sbarca a Roma, in arrivo il primo hotel nella capitale

Sbarcherà in Italia, nel terzo trimestre del 2022 il brand Edition, il marchio concepito da Ian Schrager in collaborazione con Marriott International che combina l'esperienza di alloggio personale, intimo e unico con la portata globale e l'esperienza operativa del gruppo mondiale.

Il primo hotel del brand, annunciato già nel 2021 ma poi ritardato a causa del Covid, sarà The Rome Edition, nel pieno centro delle capitale fra via Veneto e piazza Barberini: l’hotel sorgerà all'interno di un edificio storico progettato da Cesare Pascoletti in collaborazione con l'architetto Marcello Piacentini, uno dei più famosi architetti del Razionalismo italiano.



The Rome Edition offrirà 95 fra camere e suite tra cui una suite Penthouse con una terrazza privata di 130 metri quadrati, un ristorante esclusivo con spazio all'aperto; un Punch Room Bar per i cocktail e una terrazza sul tetto dove gli ospiti possono scegliere tra un boccone stagionale, un drink con vista sulla città, un incontro privato con gli amici.



Oltre agli spazi per eventi interni ed esterni personalizzabili, l'hotel ospiterà anche una piscina sul tetto, una palestra hi-tech e due sale per trattamenti tra cui un'esperienza di massaggio di coppia.