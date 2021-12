Airbnb vara la gift card per regalare viaggi a Natale

Una 'notte da brivido' in igloo in Finlandia, una romantica fuga in una villa di lusso in Indonesia o magari un soggiorno all'insegna del relax in uno chalet montano dell'Alto Adige dotato di sauna privata e vista panoramica: sono tanti gli alloggi, ma anche le esperienze (sia reali che virtuali), da regalare a Natale - in base al proprio budget e alle preferenze - tramite Airbnb.

La piattaforma infatti, attraverso le Gift Card, permette di omaggiare i propri cari con un dono unico e speciale. Le carte regalo, personalizzabili con l'aggiunta di immagini e dediche, hanno un valore variabile e si possono acquistare sia online sia nei punti vendita selezionati. L. F.