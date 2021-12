Hilton prepara l'espansione in Arabia Saudita con 75 hotel

Hilton guarda all'Arabia Saudita con un'espansione del 600%. Numeri che tradotti in strutture, equivalgono a oltre 75 proprietà. La catena alberghiera punta all'introduzione di nuovi brand come Lxr Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, Canopy by Hilton ed Embassy by Hilton.

Una mossa che genererebbe più di 10mila posti di lavoro in aggiunta allo sviluppo di nuove destinazioni turistiche nel Paese. Come riporta travelmole.com, Chris Nassetta (nella foto), presidente e ceo di Hilton, ha speso parole di stima per il ministro del turismo saudita che ha facilitato la crescita del settore, tanto che Hilton supporterà l'iniziativa governativa 'Your Future is in Tourism' per formare le nuove generazioni e favorirne l'inserimento nel comparto dell'hospitality. G. G.