J.K. Place sbarca a Milano nel quadrilatero della moda

Arriva a Milano J.K. Place. Il brand di hospitality di lusso sbarca nel quadrilatero della moda con la sua prima struttura milanese, che sbarcherà in un edificio di via Borgospesso.

Il progetto prevede 38 camere, alcune con ampie terrazze private, un ristorante al piano terra – fruibile anche da clientela esterna – una palestra con area benessere e un’elegante corte interna.



“Dopo l’apertura di Parigi, siamo orgogliosi di tornare in Italia con un nuovo progetto e dobbiamo ammettere che portare l’esperienza J.K. Place in una destinazione competitiva come Milano è un obiettivo cui tenevamo da tempo" dicono Ori Kafri ed Eduardo Safdie, fondatori del marchio J.K. Place.



"Questa città racchiude tutti quei valori per cui il Made in Italy è famoso nel mondo. La possibilità di unire le forze con una joint venture leader come Hines-Blue Noble ci permette di arrivare con la sicurezza e la solidità necessarie per affrontare la sfida”.