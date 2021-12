È un giudizio positivo quello del vice presidente vicario Assohotel Nicola Scamacchia in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle linee guida del Ministero della Salute per la ripresa delle attività economiche e sociali con riferimento alle strutture ricettive.

“La revisione delle Linee guida è andata nella giusta direzione – commenta -. Con l’obbligo di Green Pass negli alberghi, abbiamo il ritorno al buffet self service che consente un alleggerimento dei costi per le strutture ricettive e l’aumento della qualità percepita del servizio da parte dei clienti. Allo stesso modo, l’opportunità di tornare a capienza piena per le sale meeting permette a molte strutture ricettive di tornare a programmare congressi ed eventi, impossibili da organizzare con le precedenti restrizioni”.



Le misure tuttavia non vengono giudicate ancora sufficienti per garantire la ripresa: “Chiediamo uno sforzo maggiore al Governo, che possa restituire certezze alle imprese del comparto ricettivo. Il 7 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.152/2001 che introduce misure urgenti per l’attuazione del PNRR. Tra queste lo stanziamento di fondi importanti per il nostro settore come il bonus 80% e riqualificazione energetica. Mancano ad oggi le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi”.