Milano: il Four Points by Sheraton venduto a un fondo Usa

Il Four Points by Sheraton Milano Center è ora in mano americana. Ad acquisirlo un fondo di private equity, con un’operazione che ha visto CBRE, azienda di consulenza immobiliare, assistere Aina Hospitality – società di private equity real estate specializzata nell’acquisizione di hotel upscale e luxury in Europa – nella vendita.

“Un’operazione – commenta Domenico Basanisi, Head of Hotels Investment Properties CBRE Italy - che verrà ricordata come uno tra i processi di vendita più di successo per il mercato alberghiero in Italia”.



Una struttura d'alta gamma

Il Four Points by Sheraton Milan City Center - che opera attraverso un accordo franchise con Marriott - gode oggi di una reputazione invidiabile nel mercato internazionale dell’hotellerie. Il recente intervento di riqualificazione, effettuato nel 2018, ha portato l’asset a un posizionamento superiore che lo allinea agli altri upscale hotel dell’area e che ha generato un aumento delle performance. L’immobile, di 12 piani, ha un totale di 239 camere e numerosi servizi, tra cui sette sale riunioni, un ristorante, un bar e un fitness center. L’ultimo piano dell’edificio offre una vista straordinaria sullo skyline di Porta Nuova.



“Questa operazione dimostra la buona ripresa del mercato degli investimenti alberghieri e prova che l’Italia è un bacino di riferimento a livello europeo - aggiunge Francesco Calia, Head of Hotels CBRE Italy -. Gli investitori sono più selettivi nella scelta delle opportunità e le transazioni si concentrano sugli immobili di qualità, sugli sviluppi e sulle opportunità value add. In queste circostanze e, come provato anche da altre operazioni che abbiamo seguito, i prezzi di vendita possono superare i valori pre-Covid. È il momento perfetto per vendere”.