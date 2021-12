Le misure di sicurezza per chi viaggia servono e continueranno a servire ancora a lungo, ma il Green Pass per soggiornare nelle strutture ricettive non deve per forza fermare il turismo, anzi. “C’è grande incertezza su cosa potrebbe accadere nel 2022, perché non sappiamo fino a che punto la quarta ondata metterà in difficoltà i sistemi sanitari nazionali – sottolinea Paolo Zennaro, ceo di Welcomeasy -. Sappiamo però di avere molte più armi del passato contro il Covid-19. Grazie ai vaccini, alle medicine e al Green pass, il mercato turistico, pur con limitazioni e controlli, può continuare il suo viaggio verso la ripresa. Ma i gestori delle strutture ricettive devono mettere in atto nuove strategie, per intercettare e accogliere i clienti”.

Secondo la app per i professionisti dell’accoglienza Welcomeasy, sarà sempre più necessario personalizzare l'offerta in base al target. In secondo luogo, anche gli ostacoli possono essere trasformati in vantaggi. “Il green pass si controlla dallo smartphone, perché allora non fare anche il check-in dallo stesso dispositivo? Con uno strumento come Welcomeasy bastano 30 secondi – sottolinea Zennaro -. In generale credo sia importante trasformare ogni ostacolo che il covid può mettere sulla nostra strada in un punto a favore. Se i turisti capiscono che gli operatori del settore italiani sono pronti ad affrontare al meglio qualsiasi misura di sicurezza prenoteranno e non cancelleranno per paura di problemi”.



Importante anche attivare programmi fedeltà, così come diminuire la dipendenza dalle Ota incrementando le prenotazioni dirette. Per farlo, innanzitutto spiega Zennaro, è necessario farsi trovare dai clienti, quindi ottimizzare il sito web, e poi aumentare la presenza sui canali social, soprattutto Instagram.



Infine, occorre gestire la reputazione della struttura incentivando gli ospiti a lasciare una recensione sulla loro esperienza di soggiorno. Ed è anche fondamentale rispondere sempre alle recensioni, sia quelle positive sia quelle negative.