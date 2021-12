di Stefania Galvan

“Consideri che si tratta del più importante investimento estero sul turismo italiano nel 2021, e il più importante investimento estero di sempre sul segmento italiano del turismo leisure”. Sono eloquenti le parole di Silvio Maresca (nella foto), amministratore delegato di Bluserena, nel definire i contorni dell’operazione che ha portato gli spagnoli del fondo Azora ad acquisire tutte le proprietà dell’azienda: un portafoglio di oltre 4.200 camere, composto da 11 hotel a 4 stelle e due resort 5 stelle tra Piemonte, Sardegna, Puglia, Abruzzo, Sicilia e Calabria.

“Di Bluserena - spiega - hanno sicuramente apprezzato l’essere una società sana, patrimonializzata - gran parte degli hotel sono di proprietà - e con performance economiche fra le migliori del settore. Hanno apprezzato anche la solidità aziendale, la nostra cultura professionale, ma anche l'assetto organizzativo”.

L’omogeneità di prodotto

Decisiva nello spingere gli spagnoli alla transazione è poi, secondo Maresca, l’offerta omogenea, nata tutta con un disegno unitario, “non semplicemente raccolta sul mercato - rivendica con orgoglio -. Un’omogeneità di prodotto che nel bacino italiano probabilmente c’è stata solo con la prima Valtur”.

L’acquisizione è ultimata, l’azienda è già passata di mano ma, come tiene a rimarcare Maresca, “Bluserena sarà sempre Bluserena”.

Il quartiere generale rimarrà Pescara, il marchio e il know how rimarranno Bluserena. “Questo - spiega Maresca - è un aspetto fondamentale. Gli spagnoli del fondo Azora ci sono sembrati i soggetti più adatti e capaci di valorizzare storia e potenzialità Bluserena. Azora non è una società di gestione: ora ha Bluserena come strumento di gestione e crescita”.



Focus sulla crescita italiana

Gli spagnoli hanno visto in Bluserena un’interessante piattaforma gestionale italiana, “nel senso di un’azienda ben organizzata, con una reputation elevata, una fidelizzazione straordinaria dei clienti, e in quanto tale un grande strumento di sviluppo”. Ed è proprio lo sviluppo il cardine intorno a cui ruota l’operazione; l’ingresso di Azora consentirà infatti di accelerare il cammino intrapreso dal 1985 da Bluserena, continuando sulla strada degli investimenti. “Ad esempio - sottolinea Maresca - Azora investirà subito 30 milioni per il rinnovamento degli attuali hotel”.

A cambiare sarà il ruolo di quello che possiamo definire l’ex amministratore delegato: Maresca, infatti, rimarrà nel campo dell’ospitalità, ma seguirà un altro percorso. “Accompagnerò nei primi mesi il management, ma rimarrò comunque nel turismo puntando a nuovi format e innovazione. Rimaniamo proprietari e gestori delle Terme di Torre Canne e inoltre abbiamo lanciato da qualche anno una compagnia, My.Ho, che offre vacanze in appartamento, arricchite da un ampio corredo di servizi. È già in molte località italiane, e in rapida espansione. Svilupperemo infine un nuovo resort in Toscana”.



Ma non solo: nel futuro di Maresca c’è anche l’impegno nelle energie rinnovabili e nell’immobiliare. “Stiamo sviluppando una sessantina di progetti di solare ed eolico soprattutto in Puglia, Sicilia, Sardegna e Campania per oltre 1.500 mw. A Milano, poi, stiamo realizzando un ampio intervento immobiliare, circa 300 appartamenti in zona San Siro”.