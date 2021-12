Nero Lifestyle Hotels: accordo con Dream&Charme per la certificazione delle strutture

Nero Lifestyle ha sottoscritto un accordo con Dream&Charme, organismo di certificazione internazionale indipendente, specializzato e ufficialmente accreditato da Accredia per la certificazione delle strutture ricettive.

Le strutture appartenenti alla collezione Nero Lifestyle Hotels potranno chiedere una valutazione a Dream&Charme e ottenere la certificazione Dca a condizioni agevolate con una validità di tre anni.

La Certificazione Dca di Dream&Charme - finora conferita a oltre 100 strutture ricettive italiane ed estere - sta diventando un elemento di riferimento per il mercato dell’ospitalità sia per il settore alberghiero che extra alberghiero. Grazie alla certificazione Dca, le strutture ricettive, assumendo un profilo di rischio inferiore, possono ottenere diversi vantaggi, come riduzioni dei premi assicurativi, agevolazioni per l’ottenimento di finanziamenti e per l’acquisto di prodotti per il rinnovo e l’ammodernamento della struttura.

È prevista, inoltre, la partecipazione a eventi di networking e attività di promozione e comunicazione delle strutture certificate da parte di Dream&Charme.



Giorgio Caire di Lauzet, founder e ceo di Dream&Charme, ha spiegato: “Mi sto impegnando personalmente affinché una parte sempre crescente del mondo dell’ospitalità sia valorizzata rispettando requisiti di sostenibilità e sicurezza e sono orgoglioso di poter annunciare la partnership con Nero Lifestyle, un’azienda che condivide l’importanza dell’affidabilità e della sostenibilità delle strutture ricettive”.

Andrea Delfini, founder e ceo di Nero Hotels, ha aggiunto: “Abbiamo costruito insieme a Dream&Charme una convenzione ad hoc per le strutture appartenenti alla nostra collezione in quanto riteniamo che la certificazione Dca possa costituire ulteriore elemento di qualità in linea con i valori fondanti del progetto Nero Lifestyle”.