Milano, Philipp Plein pronto al debutto nell'hotellerie

Milano sempre più griffata: la capitale italiana della moda è stata scelta dalla maison di lusso Philipp Plein per due importanti progetti ovvero per l'apertura di un nuovo showroom di 1.500 metri quadrati in via Burlamacchi 5 e, stando a quanto dichiarato da Carmine Rotondaro - business consultant del brand - a Pambianco Hotellerie, per il grande debutto nel settore alberghiero.

Sarebbe infatti in programma, nel 2022, l'apertura di un hotel - il primo - da circa 18 camere, un club oltre a vari concept di ristorazione, in via Manin, nell'ex Spazio Krizia, presso lo storico Palazzo Melzi d'Eril. L. F.