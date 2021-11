Al via il 'Wedding Tour NH Collection' per promuovere il segmento e il territorio

Porta la firma di NH Hotel Group e dell’inmprenditrice e wedding planner Cira Lombardo la nuova iniziativa itinerante denominata “Wedding Tour NH Collection” che si pone l’obiettivo di coniugare la promozione del wedding e la valorizzazione del territorio italiano.

Il tour ha preso il via con la prima tappa del 27 novembre presso gli eleganti ambienti di NH Collection Firenze Palazzo Gaddi e proseguirà per tutta la prima metà del 2022 in altre suggestive location della Compagnia quali NH Collection Palazzo Verona, NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi, NH Collection Roma Palazzo Cinquecento, NH Collection Roma Fori Imperiali, NH Collection Taormina, NH Collection Venezia Murano Villa e NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi.



“Il nostro intento è quello di affermarci sempre di più come un operatore leader in termini di location, servizi e accomodation nella Wedding industry – ha commentato Ambra Lee Agnoletti, Director of Business Development NH Hotel Group Italia - e di continuare, anche attraverso il Wedding Tour NH Collection, a promuovere il nostro territorio sia in Italia che nel mondo”.