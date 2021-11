Belmond vara la B Academy per reclutare e formare nuove leve per gli hotel italiani

È dedicata al reclutamento e alla formazione di nuovo personale da assumere nelle proprietà italiane la B Academy di Belmond. Il primo ciclo di attività debutterà a gennaio e avrà una durata di 6 mesi: potranno partecipare giovani tra i 18 e 30 anni che verranno ospitati all’Hotel Vittoria di Rapallo, sede operativa del corso.

“Sono 36 i posti disponibili in questa prima edizione per candidati, anche privi di esperienza – si legge in una nota dell’azienda -, che potranno acquisire competenze altamente specializzate attraverso un percorso di 600 ore, 200 ore (2 mesi) di didattica in aula e 400 ore (4 mesi) di stage formativo in hotel”.



Un esame conclusivo assegnerà l’attestato di formazione e soprattutto permetterà di individuare quei profili meritevoli a cui sarà offerta un’assunzione a tempo determinato presso uno degli hotel di Belmond in Italia.