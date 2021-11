Wyndham Hotels & Resorts arriva a quota 50 hotel in India

Wyndham Hotels & Resorts continua ad espandere la sua presenza in India con l'aggiunta di quattro nuovi hotel a Jaipur, Varanasi, Mohali e Udaipur con i machi Ramada, Howard Johnson by Wyndham e Wyndham.

Le nuove aperture vedranno Wyndham raggiungere 50 hotel in India e fanno parte del costante investimento dell'azienda per la crescita nel sub-continente indiano con un piano di circa 30 hotel, di cui otto dovrebbero aprirsi nel solo 2022.

Panos Loupasis, vice president development for Middle East, Eurasia & Africa diWyndham Hotels & Resorts Emea, ha spiegato: “L’India possiede una delle economie in più rapida crescita al mondo e offre un immenso potenziale per l'ospitalità. Queste quattro nuove aperture rappresentano una pietra miliare nei nostri obiettivi di crescita continua per incrementare le opzioni di alloggio in tutto il Paese. Proseguiremo lungo la strada della crescita nel Paese e nel in tutto il subcontinente indiano".