Ho Hotels a Bari: presentato lo Skyline Rooftop del Nicolaus Hotel

di Paola Trotta

Skyline Rooftop è la nuova location glamour di Ho Hotels Collection con vista su Bari. Frutto di un restyling in chiave moderna , si trova al 14° piano del Nicolaus Hotel.

Lo spazio di circa 350 metri quadri propone un format di servizi che vanno dalla colazione, all’aperitivo, alla cena, al brunch domenicale serviti sul rooftop. Possibile anche l’organizzazione di eventi ad hoc, dj set e serate musicali, nell’ottica di “rendere Skyline un luogo di sinergie e melting pot di idee e nuovi progetti in un contesto esclusivo e al passo coi tempi. Il tutto corredato da una proposta food che incrocia le prelibatezze locali del territorio pugliese con le formule più diffuse del Nord Europa” ha spiegato Mattia De Gennaro, managing director di Ho Hotels Collection.



Il Nicolaus Hotel è un punto di riferimento per il target business travel e Mice, ma non solo. Forte il legame con il territorio: dai fornitori, agli artisti pugliesi con l’organizzazione di mostre in hotel, fino alle esperienze tematiche nelle località più suggestive della regione per ogni target di visitatori, nazionali e internazionali.