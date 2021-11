A poche ore dall'approvazione del decreto legge che dal 6 dicembre introduce il Super green pass, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca (nella foto) solleva la questione della disparità di trattamento fra i diversi soggetti che svolgono attività connesse all'ospitalità.

"Comprendiamo perfettamente l'emergenza che ci si trova a gestire a causa della pandemia - precisa Bocca -. Per questo non discutiamo le misure indicate dal Governo. Solleviamo solo il tema della disparità di trattamento: gli alberghi, che già soffrono della forte concorrenza di altre forme di ospitalità, sono chiamati a rispettare rigorosamente le nuove disposizioni, cosa che non accade per ciò che riguarda le locazioni brevi, dove il rispetto delle regole non è garantito. Ci auguriamo quanto meno che si vigili su questo, per il bene dei nostri turisti e delle nostre comunità".