Una notte nella villa di ‘House of Gucci’: così Airbnb celebra il film con Lady Gaga

Una notte come la famiglia Gucci. Per celebrare l’uscita di ‘House of Gucci’, il film che vede protagonista Lady Gaga - in uscita oggi nei cinema americani e nelle sale italiane dal 16 dicembre - Airbnb darà la possibilità a due persone di pernottare a Villa Balbiano, gioiello architettonico sulle rive del lago di Como e location utilizzata per le riprese.



Due ospiti potranno trascorrere una notte nella Master Suite della villa, simbolo dell’opulenza italiana degli anni Novanta e prestigiosa residenza, nel film, del figlio del fondatore della maison Aldo Gucci.



Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 6 dicembre, mentre il soggiorno si terrà il 30 marzo 2022.

Gli ospiti avranno, inoltre, accesso ad altri ambienti di Villa Balbiano, tra cui i primi quattro piani di la casa, la piscina all'aperto, il molo privato e la rimessa per le barche.