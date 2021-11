Onorato, Roma: “In arrivo misure a sostegno del settore alberghiero”

Tari più leggera per le strutture ricettive della Capitale. È questa una delle misure allo studio del Campidoglio per supportare il comparto. “Nel prossimo bilancio - ha spiegato a Repubblica il nuovo assessore al Turismo Alessandro Onorato - ragioneremo su come sostenere le strutture alberghiere a partire dalla Tari e ci faremo carico di chiedere al Governo sostegni maggiori per il settore alberghiero”.



L’assessore ha poi sottolineato che a causa della pandemia le città d'arte stanno pagando "il prezzo più alto" ed è per questo che occorre ora “semplificare le procedure per incentivare chi vuole investire riammodernando le strutture”.



Secondo Onorato la Capitale ha del resto “le carte in regola per ospitare i congressi delle aziende più importanti al mondo”. Inoltre le manifestazioni sportive internazionali “soprattutto se ospitate nei periodi di bassa stagione garantiscono un gettito aggiuntivo enorme per la città".

Amina D’Addario