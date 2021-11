A tu per tu con il Monte Bianco: una notte a 3.500 metri con Airbnb

Il 27 novembre ripartirà la stagione sciistica nel comprensorio Skyway Monte Bianco e per l’occasione Airbnb, in collaborazione con Skyway Montebianco e Courmayeur Mont Blanc Funivie, offrirà a due fortunati sciatori l’opportunità di trascorrere una notte a 3.500 metri nella Suite Skyway Monte Bianco allestita nella stazione di Punta Helbronner.

Oltre a dormire a tu per tu con il Monte Bianco, a cenare al ‘Tavolo dell’infinito’, gli ospiti potranno sciare per primi sulle piste di Courmayeur. Il costo del soggiorno sarà devolutoa al progetto “Save the Glacier” per adottare un ciliegio alpino. Host d’eccezione la campionessa di sci alpino Federica Brignone.