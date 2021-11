“Non si comprende perché si vada al cinema e al teatro con il 100% di capienza, mentre nelle sale meeting si debba tuttora mantenere il distanziamento sociale. Questo rappresenta un freno enorme per l’industria del settore ed un ulteriore danno economico per le imprese”.

Nicola Scolamacchia, vice presidente di Assohotel, lancia un nuovo appello al ministro del Turismo Garavaglia affinché venga esteso anche al segmento delgi eventi l’allentamento sul distanziamento di un metro.



E poi allarga ulteriormente l’orizzonte: “Chiediamo inoltre risposte - prosegue - per quanto riguarda l'abolizione della seconda rata Imu per gli alberghi che continuano, ancora oggi, a soffrire le conseguenze della pandemia, insieme al prolungamento del credito d’imposta per le locazioni almeno fino a dicembre 2021”.