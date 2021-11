di Stefania Galvan

“Proporre un’idea di lusso legata alla sensazione di stare bene in ogni momento della giornata, vivendo l’esperienza di un viaggio in Borgogna in modo unico, come un’ospite speciale”. Paola Navone, una delle più importanti e premiate designer italiane, descrive con queste parole l’obiettivo finale del suo intervento sul nuovo boutique hotel di lusso che aprirà nel 2022 nel cuore della Borgogna: il COMO Le Montrachet.

Dopo aver collaborato con il gruppo di Singapore per la prima apertura del marchio in Europa, il COMO Castello Del Nero in Toscana, Navone si occuperà anche della rinascita di questa struttura, una proprietà del XVIII secolo situata nella piazza di Puligny-Montrachet. “Si tratta di un progetto molto diverso da quello toscano perché diversa è la sua natura - precisa Navone -. Tuttavia i due interventi hanno in comune l’idea di creare uno spazio capace di emozionare, di raccontare la magia del luogo anche attraverso i sensi, regalando un’esperienza di viaggio indimenticabile”.



Il collegamento con il territorio

Un’esperienza che si concretizza come un continuum tra esterno e interno, dove l’hotel rappresenta una sorta di prolungamento del borgo grazie ai suoi spazi aperti all’aria e alla luce.



“Il progetto - spiega la designer - si svilupperà in più fasi successive, iniziando con il restyling di uno degli edifici per poi coinvolgere in modo naturale gli altri spazi”. La proprietà comprende, infatti, quattro edifici storici con 31 camere e suite che saranno convertite in veri e propri ‘santuari chic’, a partire da Villa Christine.



Il gusto della contaminazione

“Al naturale fascino del luogo - sottolinea Navone - aggiungeremo la nostra visione contemporanea, il gusto per la contaminazione con altri mondi, l’idea di confort legata alla semplicità e alla sensibilità verso la bellezza delicata e un po’ imperfetta delle cose fatte a mano”. L’apertura graduale della struttura vedrà anche la presenza di una Spa COMO Shambhala Retreat, la prima del suo genere in Francia.



In comune con l’apertura toscana il nuovo boutique hotel avrà dunque lo stretto collegamento con il territorio, per dare all’ospite la garanzia di sentirsi a proprio agio come a casa e, nello stesso tempo, avere la sensazione di vivere un’esperienza privilegiata: “Nell’hotellerie di lusso - evidenzia la nostra interlocutrice – ci sono materiali e colori codificati, che il cliente si aspetta e che gli trasmettono tranquillità. Io cerco di evitarli o limitarli per far emergere la personalità del luogo, la sua storia”.

(Foto: Giovanni Gastel)