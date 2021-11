“La misura dei buoni vacanze, concepita specificatamente per gli hotel e non completamente utilizzata dalle famiglie italiane, ha prodotto un tesoretto di oltre 500 milioni di euro. Sarà fondamentale per il settore ricettivo che tali risorse vengano indirizzate subito alle più urgenti necessità delle nostre imprese”. È questo l’appello del presidente di Federalberghi Bernabò Bocca (nella foto).

“Per la nostra federazione – prosegue Bocca – recuperare e reindirizzare questi fondi rappresenta una priorità, proprio perché siamo consapevoli di esserne i legittimi destinatari. Con la somma non ancora utilizzata dalla misura dei buoni vacanze, sarebbe per noi essenziale finanziare due provvedimenti: l’abolizione della seconda rata Imu e la proroga del credito di imposta sugli affitti sino al 31 dicembre 2021”.



L’associazione confida in una ripresa già a partire dal prossimo anno, ma nell’immediato le prospettive parlano ancora di una stagione difficile: “Abbiamo per questo necessità delle misure essenziali perché si possa procedere a passo serrato ed andare, insieme, nella giusta direzione”, conclude il presidente.