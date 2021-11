Il Trump Hotel Washington diventerà un Waldorf Astoria

L’imponente hotel Trump che campeggia a Washington a breve distanza dalla Casa Bianca starebbe per diventare un Waldorf Astoria. Secondo quanto anticipato da alcuni media degli Stati Uniti, infatti, la Cgi Merchant Group si appresterebbe a rilevarne i diritti dalla Trump Organization per una cifra intorno ai 375 milioni di dollari.

L'immobile dell'hotel, ricorda Travelweekly, è l'ex edificio dell'Old Post Office, di proprietà del governo federale. La Trump Organization e Colony Capital hanno ristrutturato il complesso in stile Beaux Arts trasformandolo in un hotel di lusso da 263 camere che ha aperto nel settembre 2016, appena due mesi prima che Donald Trump vincesse le elezioni presidenziali.