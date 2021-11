Ho Hotels a quota cinque: new entry il Delfino di Taranto

“Un passo importante che ci avvicina all’obiettivo di 1500 camere entro il 2025”. Così Mattia De Gennaro, managing director di Ho Hotels Collection (nella foto), commenta l’acquisizione dell’Hotel Delfino di Taranto, new entry che porta a cinque le strutture del gruppo sul territorio: “Con l’acquisto dell’Hotel Delfino - continua De Gennaro - confermiamo la nostra fiducia nella città di Taranto e raggiungiamo le 1000 camere totali”.

L’operazione è stata portata a termine con un investimento in full equity da parte di Ho Hotels Collection e la struttura, che ora è un quattro stelle da 191 camere sotto le insegne Mercure, sarà oggetto di un importante rinnovo nell’arco del prossimo anno, mantenendo però sempre la piena operatività.



Lo sviluppo di Taranto

Il Delfino è una new entry fondamentale per lo sviluppo dell’incoming a Taranto, che si prepara ad accogliere la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo nel 2026 con un imponente piano di riqualificazione urbana che vedrà il lungomare sarà epicentro di novità - dal Waterfront Giardini alla creazione di un’area polifunzionale -, insieme al progetto per l’intero rione Tamburi.