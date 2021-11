Wyndham Hotels & Resorts raggiunge le 90 strutture in Turchia

Wyndham Hotels & Resorts ha annunciato l'intenzione di aggiungere altri sette hotel al suo portafoglio in Turchia, consolidando la posizione come la più grande compagnia alberghiera del Paese per numero di strutture.

Le nuove aggiunte a Istanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Milas, Kuşadası e Adıyaman, offriranno una varietà di opzioni di alloggio per ogni tipo di viaggiatore e si uniranno al portafoglio di Wyndham di Days Hotel, Ramada Encore e Ramada by Wyndham hotel in Turchia, insieme a due proprietà Ramada Residences e Wyndham Residences, proposte in collaborazione con Clc World Resorts & Hotels.



Con l'apertura delle nuove strutture, Wyndham Hotels & Resorts raggiungerà 90 hotel in Turchia. Il piano di espansione è destinato a continuare con cinque ulteriori aperture previste solo all'inizio del 2022.



Dimitris Manikis, presidente di Wyndham Hotels & Resorts Emea, ha dichiarato: “La Turchia è il nostro quinto mercato più grande a livello globale e continua a essere una destinazione chiave per lo sviluppo".