“Gli alberghi sono in vendita non perché la città è morta, ma perché, al contrario, è viva e vuole rinnovarsi”. Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini, non è cinica, si legge su Hotelmag, ma non ci sta a leggere come una sconfitta del settore la messa in vendita dei quasi 300 hotel della provincia di Rimini, che sta guadagnando i titoli dei giornali. “Il fenomeno – prosegue – va contestualizzato -, perché a Rimini, che conta 1.150 alberghi solo in città e 2.400 in provincia, le vendite ci sono sempre state. È vero che la pandemia ha acuito il fenomeno, ma si parla in generale di strutture che andavano riqualificate poiché non erano più competitive sul mercato”.



