La pandemia ha profondamente influito su abitudini e modi di spostarsi e nulla sarà più come prima. Questo quanto emerge dal global trend report realizzato da Hilton, che spiega come ci siano trend emergenti nelle abitudini dei viaggiatori che rimarranno anche nel 2022.

Il cambiamento si rileva in tutti gli ambiti, dalle abitudini legate al fitness, al nuovo concetto di wellness che sta modificando le spa sul modello di nuove esperienze. Nuove esperienze che comprendono anche una speciale attenzione al food and beverage e alla ricerca di soluzioni più sostenibili e in linea con la conservazione dell’ambiente. Le nuove abitudini radiografano anche un’impennata degli animali domestici che accompagnano i clienti in viaggio, con il conseguente diffondersi di hotel per cani, agevolazioni per i cuccioli e altro.Nella stessa direzione si muove anche la creazione di nuovi programmi fedeltà per una customizzazione e benefit maggiori per i clienti.



“Il mondo – e il settore hospitality – hanno subìto cambiamenti radicali negli ultimi due anni. E come abbiamo scoperto in questo report, le esigenze e gli interessi dei viaggiatori sono cambiati - ha affermato Christ Nassetta, presidente e ceo di Hilton -. In Hilton abbiamo lavorato molto per poter soddisfare le richieste dei nostri ospiti, nonostante i momenti difficili trascorsi. Guardo al futuro con ottimismo – il viaggio è una certezza che sta tornando, e noi siamo entusiasti di partecipare a questo cambiamento epocale”.



Numerosi e nuovi sono i trend di viaggio che emergono dal report e che determinano innovazioni sia interne sia esterne all’hotel. Da questi emergono alcuni temi costanti, che riescono a ridefinire la tipologia del viaggiatore post pandemia. Nel caos, le persone hanno riscoperto il valore dell’efficienza e la vorranno sperimentare anche durante un viaggio , per esempio con il check-in e il check-out contactless e la digital key. L'attenzione generale al benessere andrà oltre la palestra: modi differenti di vivere il luogo di lavoro e l'affermarsi di una nuova modalità di allenamento fisico si rifletteranno nella pianificazione dei viaggiatori, che opteranno per esperienze in grado di intensificare il contatto con la natura e di ritrovare il giusto equilibrio



I viaggiatori hanno poi coltivato passioni nuove e avranno gusti più raffinati. Infine, è emerso un nuovo interesse verso il prossimo, che aumenterà sempre più: la pandemia ha separato famiglie e amici, generando un crescente desiderio di rivedersi con viaggi di gruppo nel 2022.