Geco, al via un dipartimento di digital marketing per sostenere gli albergatori

Un anno e mezzo di pandemia è servito a Geco per analizzare il mondo della distribuzione e capirne l'evoluzione. Come aiutare gli hotel a migliorare le loro performance?

“Gli albergatori si rendono finalmente conto di come le ota costino più dei t.o. - sottolinea Marco Fabbroni (nella foto), ceo di Geco -. Adesso bisogna far rientrare in gioco gli operatori attraverso i quali si può parcellizzare il rischio della distribuzione, si può lavorare con i prezzi dinamici e soprattutto mirare alla clientela specifica di ogni struttura”.

Mettere a fuoco l'identità degli hotel passa anche da un altro nodo essenziale, ossia le vendite dirette. Tutti vorrebbero aumentarle ma non è semplice, da qui l'idea di aiutare i clienti creando un dipartimento specifico di digital marketing. “In questo modo possiamo svolgere tutte le attività che supportino gli albergatori nel processo di aumento delle vendite dirette”. G.G.