Milano, l’hotel Concorde torna in versione ‘green’

NoLo, il quartiere di Milano a nord di Loreto, si tinge di verde. Concluso in quattro mesi il restyling dell’hotel Concorde, 4 stelle appartenente al gruppo Antares Hotels, ora completamente in linea con i nuovi standard di sostenibilità, risparmio energetico e green design.

“Abbiamo voluto far vivere la natura all’interno del Concorde - spiega Andrea Mamo, titolare dell’incubatore di idee che ha curato la rinascita dell’hotel, lo Studio Mamo - inserendo giardini verticali, pergole bioclimatiche, oggetti e arredi di eco-design, ma dotando anche l’immobile di un avanguardistico impianto di riscaldamento e raffreddamento “a 4 vie”, onde disporre sempre delle migliori condizioni climatiche”.



I lavori hanno richiesto un investimento di circa 2 milioni di euro, ma grazie alla rivitalizzazione dell’intera area nel corso degli ultimi anni, il Concorde è ora pronto a intercettare anche una clientela non prettamente business. “Per riposizionare l’hotel e valorizzare il nostro Greenery Restaurant - osserva Remo Eder, proprietario del Gruppo Antares - puntiamo a trasformarci nel nuovo hub d’accoglienza del quartiere NoLo, sempre più prediletto da designers, creativi e bloggers in virtù degli interventi di riqualificazione del suggestivo Naviglio della Martesana”. A.C.