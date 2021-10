BWH Hotel Group, a Roma il meeting internazionale del board

Il Board of Directors del Nord America di BWH Hotel Group ha scelto l’Italia come prima tappa della serie di meeting europei il cui obiettivo è rafforzare ulteriormente la presenza del brand nel mondo, assicurarsi che gli hotel abbiano tutte le risorse per la ripresa e massimizzare le opportunità per il futuro.

Agli incontri, che si sono svolti all’Hotel Quirinale di Roma, struttura del Gruppo della collection WorldHotels, hanno partecipato David Kong, attuale presidente e ceo, e Larry Cuculic, neoeletto presidente e ceo, che inaugura il suo mandato dal prossimo 1 dicembre 2021.



Il primo viaggio dopo la crisi

"È ragione di orgoglio per il Gruppo e per noi albergatori essere stati scelti come destinazione del primo viaggio internazionale dei top executive del board dopo questo periodo così complesso - ha dichiarato Walter Marcheselli, presidente BWH Hotel Group Italia -. Accogliere i presidenti europei, con il diretto coinvolgimento e la partecipazione degli albergatori è la nostra grande unicità e speciale valore del gruppo".



Obiettivo dei meeting rafforzare la presenza del brand nel mondo, assicurarsi che gli hotel abbiano tutte le risorse per la ripresa e massimizzare le opportunità per il futuro. “Incontrarci dopo moltissimo tempo a Roma - sostiene Giovanna Manzi, ceo BWH Hotel Group Italia - è motivo di ottimismo e fiducia per una solida ripartenza di tutti proprio dall’Italia”. Il gruppo ha soggiornato a Roma fino ieri, per poi proseguire gli incontri con i partner internazionali in Gran Bretagna.